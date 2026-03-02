Petrol fiyatındaki yükselişin Türkiye'ye etkisi ne olur? Yabancı kurumlar yorumladı

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin petrol fiyatlarındaki artışın süresi ve miktarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Banka, olası bir cari açık artışının Türkiye tarafından finanse edilebilir düzeyde olduğunu vurguladı.

Goldman Sachs, Brent petrolünün yıl sonuna kadar mevcut seviyelerde kalması halinde, bu durumun Türkiye'nin cari açığına 18 milyar dolarlık ek bir yük getireceğini ve bunun gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 1'ine tekabül ettiğini ifade etti.

ING Global ise, Türkiye’nin petrol fiyatlarındaki değişimden en çok etkilenen ülke olabileceğini tahmin etti ve petrol fiyatlarında yüzde 10’luk bir artışın Türkiye enflasyonunu yaklaşık 1,10 puan yukarı çekebileceğini değerlendirdi.

JPMorgan da, Türkiye'ye yönelik yaptığı değerlendirmesinde 2026 sonu politika faiz tahminini yüzde 31’e, enflasyon tahminini yüzde 25’e yükseltti. Banka, revizyonun gerekçesi olarak artan petrol fiyatları, genişleyen cari açık ve olası sermaye çıkışlarını gösterdi.