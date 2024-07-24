Petrol fiyatları 1,5 ayın en düşük seviyesinden toparlandı

Eylül vadeli Brent ham petrolü 87 sent ya da %1,06 artışla varil başına 81,87 dolara yükseldi. Eylül vadeli ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü 96 sent ya da %1,25 artışla varil başına 77,92 dolara yükseldi.

Petrol brokeri PVM'den Tamas Varga, daha geniş çaplı satışların muhtemel nedeninin, “rafinerilerin tüketimde yaz sıçramasının gerçekleşmediğini kabul etmesiyle” “talebin yeniden canlanma umutlarının azalması” olduğunu söyledi.

Enerji analistleri, ABD petrol rafinerilerinin, cansız bir yaz sürüş sezonunun rafinaj marjlarını zayıflatmasının ardından, bir yıl öncesine göre keskin bir şekilde daha düşük ikinci çeyrek kazançları bildirmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayında ana hatlarını çizdiği ve Mısır ile Katar'ın arabuluculuk yaptığı bir planda İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri üzerine salı günü petrol fiyatları altı haftanın en düşük seviyesine geriledi ve Brent 9 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesinden kapandı.

Fiyatlar ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki ekonomik yavaşlamanın küresel petrol talebini zayıflatacağına dair devam eden endişeler nedeniyle de zarar gördü.

Bu arada, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan'a yapılan ham petrol sevkiyatı, hükümet verilerine göre haziran ayında şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.