Petrol fiyatları 2 günlük yükselişin ardından yatay

Brent ham petrol vadeli işlemleri 5 sent düşüşle varil başına 67,62 dolar olurken, Ekim vadeli Batı Teksas ham petrolü 7 sent düşüşle 63,04 dolara geriledi.

Her iki gösterge de bir önceki işlem gününde %1'in üzerinde yükselmiş, Brent %2,7, WTI ise %1,1 artış kaydetmişti. Eski Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD çabalarının çatışmayı hızla sona erdirebileceğine dair iyimserlik, duraksayan müzakereler ve AB sınırı yakınlarındaki son Rus hava saldırıları ve Ukrayna'nın bir Rus petrol rafinerisini vurduğu bildirilen saldırı da dahil olmak üzere devam eden askeri eylemler nedeniyle azaldı.

Analistler ateşkes ihtimalinin azaldığını ve bunun da ABD'nin Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulama riskini arttırdığı uyarısında bulunuyor. Bu arada, ABD ve Avrupalı müttefikler devam eden gerginliklerin ortasında askeri seçenekler hazırlıyor.

Petrol fiyatları, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha fazla 6 milyon varillik bir düşüş yaşanması ve bunun da güçlü talebe işaret etmesiyle desteklendi.

Yatırımcılar şimdi, Fed Jerome Powell'ın yaklaşan konuşmasının ekonomik büyümeyi canlandırabilecek ve petrol talebini daha da artırabilecek potansiyel faiz indirimlerine işaret edebileceği Jackson Hole ekonomi sempozyumunu yakından izliyor.