Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyelerini gördü

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yatırımcıların talep artışı beklentilerini düşürmesiyle petrol iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Brent ham petrolü 1,22 dolar veya yüzde 1,85 düşüşle varil başına 64,64 dolara kadar geriledi. Batı Teksas ham petrolü 1,1 dolar ya da yüzde 1,8 düşerek varil başına 60,95 doları gördü. Şu sıralarda Brent petrolü 64,74 ve Batı Teksas petrolü 61,08 dolarda.

Saxo Bank analisti Ole Hansen, “Piyasa, uzun sürecek bir ticaret savaşının talebi azaltacağı ve zayıf talebin özellikle ABD'deki yüksek maliyetli üreticilerden gelen düşük arzla dengelendiği yeni bir denge arayışında fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağı konusunda endişelenmeye devam ediyor” dedi.

Barclays 2025 Brent ham petrol fiyatı tahminini 4 dolar düşürerek varil başına 70 dolara indirdi ve bu yıl günlük 1 milyon varil petrol arz fazlasının nedenleri olarak artan ticari gerilimleri ve OPEC+ grubunun üretim stratejisindeki bir değişikliği gösterdi.

Bu arada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+'nın bazı üyelerinin haziran ayında üst üste ikinci kez üretim artışlarının hızlandırılmasını önereceğini söyledi.

Saxo Bank'tan Hansen, “OPEC+'dan bir başka üretim artışı, duyarlılığın zaten zayıf olduğu daha kötü bir zamanda gerçekleşemezdi ve Kazakistan'ın üretimi azaltmaya pek ilgi göstermemesi ile birlikte, ikinci yarıda iyi tedarik edilen bir piyasa bekleyebiliriz” dedi.