Petrol fiyatları 2025'te nasıl hareket eder? İşte İngiliz bankanın tahmini
İngiliz yatırım bankası Barclays, Brent petrolü için 2025 Aralık tahminini varil başına 75-80 dolar olarak devam ettirdi.
Barclays, petrol piyasasına yönelik 2025 öngörülerini değerlendirdi. Petrol piyasasının temel göstergelerinin iyileşmekte olduğunu belirten Barclays, petrol için Aralık 2025 vadeli kontratları için tahmininin varil başına 75-80 dolar olarak devam ettirdi.
OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi
OPEC+’nın ocak ayında başlaması öngörülen üretim arıtşının ertelenmesini ele alması beklenen 5 Aralık toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi.
Çin’de imalat PMI verilerinin Kasım ayında üst üste ikinci ay büyümeye işaret etmeleri ve İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülebilirliği yönündeki endişeler petrol fiyatlarını yukarı çekti.
ICE’de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,47 artışla 72,18 dolar, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0,46 artışla 68,31 dolar seviyesinde.