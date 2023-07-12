Petrol fiyatları 2,5 ayın zirvesine yakın

Brent ham Kuzey Denizi petrolü eylül vadeli kontrat gün içinde 79,75 dolar seviyesinden işlem gerçekleştirdi ve 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kontrat en son dünkü kapanışına göre 0,06 dolar artışla 79,46 dolar seviyesinden satış yaptı.

Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü ağustos vadeli kontrat bugün en son 0,04 dolar artışla 74,87 dolar işlem görüyor. Kontrat gün içinde 75,15 dolarlık işlemi ile mayıs başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ING Bank analistleri, Brent ham petrolünün 80 dolara doğru daha önceki yürüyüşüne ilişkin olarak, “Piyasa nihayet 2023'ün ikinci yarısında gördüğümüz daha sıkı temelleri yansıtmaya başlıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullanıyor.

Dün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Brent petrol için üretim kesintileri ve artış nedeniyle 4. çeyrekte 80 dolar ve 2024'te 84 dolar fiyat öngörüsünde bulundu. Kuruluş, Brent petrolün temmuz ayında ortalama 78 dolar olacağını tahmin ediyor.

CMC Markets analistleri, üst üste dördüncü işlem gününde dolar endeksindeki düşüşün piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımını sona erdirmeye çok yakın olduğuna inandığını gösterdiğini söylüyor.