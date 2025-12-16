Petrol fiyatları 7 ayın dibini gördü

Brent petrol, arzın talebi aşmaya devam etmesi ve gelecek yıl rekor bir hızla bu eğilimi sürdürmesinin baskısıyla, varil başına 60 doların altına mayıs ayından bu yana ilk kez indi.

Brent petrol yüzde 1'i aşan düşüşle 59,91 dolara gerilerken, Batı Teksas petrolü yüzde 1,11 kayıpla 56,19 dolarda.

OPEC+ ve Amerika'dan gelen artan üretim ve sınırlı talep büyümesinin yarattığı büyük fazla beklentileri nedeniyle fiyatlar 2025 boyunca düşüş gösterdi.