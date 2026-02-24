Petrol fiyatları 7 ayın zirvesine yaklaştı

Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler öncesinde jeopolitik riskleri değerlendirmesi ve ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Brent petrolü vadeli işlemleri 08:05 itibarıyla %0.7 artışla 72.00 dolar/varile yükseldi. Brent petrolü 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa analistleri, petrol fiyatlarındaki mevcut artışın temel olarak fiili bir arz kaybından ziyade jeopolitik beklentilerle yönlendirildiğini belirtti. Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, Orta Doğu'da olası bir askeri gerilimin piyasada zemin kazandığını ve yatırımcıların en kötü senaryolara karşı korunmaya çalıştıklarını ifade etti.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, ham petrolün son altı aydır içinde bulunduğu 55 ile 66.50 dolar aralığının en üst sınırında olduğunu belirtti. Sycamore, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılmanın fiyatları 70 ile 72 dolar bandına taşıyabileceğini, gerilimin düşmesi durumunda ise 61 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini öngördü.

UOB Bank analistleri de, Trump'ın gümrük vergisi artışlarının küresel büyüme ve yakıt talebi üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekti.