Petrol fiyatları, ABD-İran geriliminin düşmesiyle hızlı geriledi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Washington ile "ciddi şekilde"” müzakere ettiğini söylemesinin ardından bu sabah yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Brent vadeli kontratlarında fiyat 2,91 dolar veya yüzde 4,2 düşüşle varil başına 66,41 dolara indi. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü de 2,83 dolar veya yüzde 4,36 kayıpla 62,37 dolara geriledi.

Her iki kontrat da önceki seanslarda sert yükselmişti. Brent altı ayın zirvesine çıkarken, WTI eylül sonundan bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşmıştı.

Trump, İran’ın nükleer anlaşmaya yanaşmaması veya protestocuları öldürmeye devam etmesi halinde müdahale tehdidinde bulunmuştu. Cumartesi günü ise İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani’nin müzakereler için düzenlemeler yapıldığını açıklamasının ardından Trump, "ciddi şekilde konuşuyorlar" dedi.

Trump, "Umarım kabul edilebilir bir şey müzakere ederler. Nükleer silahların olmadığı tatmin edici bir anlaşma yapılabilir" ifadelerini kullandı.

IG analisti Tony Sycamore, Trump’ın sözleri ve İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda tatbikat planı olmadığını bildirmesinin piyasada jeopolitik risk primini azalttığını belirtti.

OPEC+ pazar günü yaptığı toplantıda mart ayı için üretimi sabit tutma kararı aldı. Kasım ayında ise ocak-mart 2026 döneminde planlanan artışları, mevsimsel zayıf talep nedeniyle dondurmuştu. Capital Economics, "Jeopolitik riskler temelde ayı piyasasını gizliyor" değerlendirmesinde bulunarak, Brent fiyatlarının 2026 sonuna kadar baskı altında kalacağını kaydetti.