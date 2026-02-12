Petrol fiyatları ABD-İran gerilimiyle yükseldi

ICE'de Brent petrolü yüzde 0,24 artışla 69,57 ve MYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 0,37 artışya 64,87 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Her iki gösterge de çarşamba günü yükselişle kapanmıştı. Brent yüzde 0,87, WTI ise yüzde 1,05’in üzerinde prim yaptı. ABD ham petrol stoklarındaki artışa rağmen yatırımcıların ABD-İran gerilimine odaklanması fiyatları destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İran konusunda "kesin" bir anlaşmaya varılmadığını ancak müzakerelerin süreceğini söyledi. Trump, salı günü de İran ile anlaşma sağlanamaması halinde Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderme seçeneğini değerlendirdiğini açıklamıştı. ABD ve İranlı diplomatlar geçen hafta Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Analistler, WTI’da 65-66 dolar bandının kalıcı olarak aşılması için Orta Doğu’da gerilimin daha da artması gerektiğini, olası bir yumuşamanın ise fiyatları 60-61 dolar aralığına çekebileceğini belirtiyor.

ABD’de ocak ayında istihdam artışının hızlanması ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilemesi de talep beklentilerini destekledi. Ancak ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre geçen hafta ham petrol stokları 8,5 milyon varil artarak 428,8 milyon varile çıktı. Bu artış, 793 bin varillik beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın yılbaşından bu yana küresel petrol stok artışlarının genel olarak beklentilerin altında kalması, Rus petrolüne yönelik yaptırımların sıkılaşması ve ihracatın azalacağı beklentileri fiyatların yukarı yönlü eğilimini koruyabileceğine işaret ediyor.