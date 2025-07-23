Petrol fiyatları, ABD-Japonya ticaret anlaşmasıyla toparlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü Japonya ile, ABD'de 550 milyar dolarlık Japon yatırımı ve Amerikan malları için daha fazla pazar erişimi karşılığında, Japon ithalatına yönelik önerilen ABD gümrük vergilerini %25'ten %15'e düşüren bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki zirveden bir atılım beklentisinin azalması, yükselişi sınırlayan temel faktör oldu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,35 artışla varil başına 68,83 dolara ulaşırken, ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri %0,26 yükselerek varil başına 65,48 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de bir önceki seansta yaklaşık %1 değer kaybetmişti.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, ABD ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta düştüğünü gösterdi.

ABD enerji bakanının Rus petrolüne yaptırım uygulama olasılığını değerlendireceklerini açıklaması, ham petrol piyasası için ek bir yükseliş sinyali olarak yorumlandı.