Petrol fiyatları ABD-Rusya zirvesi öncesi geriliyor

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, IEA'nın bu yıl talebi aşan bir arz öngörüsü açıklaması ve piyasaların ABD ile Rusya liderleri arasındaki beklenen zirveye odaklanmasıyla düşüş gösterdi.

Bu durum, piyasalarda artan arz fazlası endişeleri ve jeopolitik belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki baskısını artırdı.

Brent ham petrol vadeli işlemlerde 53 sent veya %0,8 düşüşle varil başına 65,57 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas ham petrolü 53 sent veya %0,8 azalarak 62,64 dolar oldu.

Cuma günü Alaska'da bir araya gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2022'den bu yana petrol piyasalarını sarsan Ukrayna'daki savaşı sona erdirme yollarını görüşecek.

PVM Oil analisti Tamas Varga, "Cuma günkü zirvenin Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyeceği ve ülkenin petrolünün ağırlıklı olarak güneye ve doğuya akmaya devam edeceği beklentisiyle petrol fiyatları geriledi" şeklinde yorumda bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada OPEC+'nın kararı sonrasında bu yılki petrol arzı büyüme tahminini yükseltirken, büyük ekonomilerdeki durgun talep nedeniyle talep tahminini düşürdü. Ancak Varga'ya göre, OPEC'in güncellenmiş aylık küresel arz ve talep raporu uzun vadeli destek sağladı; bu rapor, gelecek yıl için küresel petrol talebi tahminini artırırken, ABD ve daha geniş OPEC+ grubu dışındaki üreticilerin arz büyüme tahminlerini düşürerek piyasanın daha sıkı olacağına işaret etti.