Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseliyor

Brent petrolü 55 sent, yani yüzde 0,9 artarak varil başına 61,02 dolara çıktı. ABD Batı Teksas ham petrolü de 51 sent, yüzde 0,9 yükselişle 57,03 dolardan işlem görüyor.

Analistler Brent petrolünün 61,34 dolar direncini test etmesini bekliyorlar.

Sparta Commodities Kıdemli Petrol Piyasası Analisti June Goh, piyasanın Trump yönetiminin Venezuela petrol ticaretine karşı sert bir tutum benimsediğini fark etmeye başladığını söyledi. Goh, jeopolitik gelişmelerin, temel göstergeler açısından zayıf bir piyasada Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte petrol fiyatlarını desteklediğini belirtti.

ABD Sahil Güvenliği, Venezuela yakınlarında uluslararası sularda bir petrol tankerini takip ediyor. Bu girişim başarılı olursa, hafta sonu içindeki ikinci ve son iki haftadaki üçüncü operasyon olacak.

IG analisti Tony Sycamore, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırıma tabi Venezuelalı petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz” bir abluka uygulanacağını duyurmasıyla başlayan jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Buna, Akdeniz’de bir Rus gölge filo gemisine yönelik Ukrayna insansız hava aracı saldırısına dair haberlerin de eklendiğini belirtti.

Ukrayna dün gece de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Volna terminalinde 2 gemiyi vurdu.