Petrol fiyatları arz fazlası endişeleriyle geriledi
Petrol fiyatları, küresel arz fazlası endişeleri ve artan stok beklentileriyle gerilerken, Brent petrol 60 doların, Batı Teksas tipi petrol ise 57 doların hemen üzerinde işlem görüyor.
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolü bu sabah yüzde 0,31 oranında düşüşle 60,82 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas ham petrolü de yüzde 0,52 düşüşle 57,22 dolardan karşılık buldu.
Trump, dün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile adil bir ticaret anlaşmasına varılmasını beklediğini söyledi. Tarifeler, teknoloji ve pazar erişimi konusundaki anlaşmazlıklar, gelecek hafta Güney Kore'de planlanan görüşmenin gündeminde olacak.
Ritterbusch and Associates, ham petrolde kısa vadeli ticaret yaklaşımının düşüş yönlü kaldığını belirtti. Anketler de ABD ham petrol stoklarının geçen hafta muhtemelen arttığına işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı geçen hafta 2026'da küresel petrol piyasasında günde yaklaşık 4 milyon varil arz fazlası olabileceğini öngördü.