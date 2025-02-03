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Petrol fiyatları arz kesintisi korkularıyla yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın büyük ticaret ortaklarına ağır gümrük vergileri getirmesinin ardından petrol fiyatları erken ticarette sıçrayarak arz kesintisi korkularını artırdı.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları arz kesintisi korkularıyla yükseldi
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Brent ham petrolü %1,3 artışla varil başına 76,64 dolara yükselirken, WTI %2,3 artışla varil başına 74,20 dolara yükseldi.

Analistler 76,56 doların üzerinde kalındığı sürece Brent petrolü için direnç seviyesi olarak 77,14 doları işaret ediyorlar. Aşağıda destek ise 75,97 dolarda.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere ABD, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Kanada'dan yapılan enerji ürünlerine %10 ve Çin'e %10 ek gümrük vergisi uygulayacak.

ING stratejistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, “Kanada petrolünün ABD için önemi göz önüne alındığında, WTI'ın bu sabah daha güçlü işlem gördüğünü görmek şaşırtıcı değil” dedi.

ABD Kanada'dan günde yaklaşık 4 milyon varil ham petrol ithal ediyor ve bunların çoğu Orta Batı'daki rafineriler tarafından işleniyor. Piyasa gözlemcileri, artan ticari gerilimlerin küresel büyümeyi önemli ölçüde etkileyebileceği ve nihayetinde talebi azaltabileceği için petrolün gücünün kısa ömürlü olabileceğini söylüyor.

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