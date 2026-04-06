Petrol fiyatları Asya işlemlerinde yükseldi, gözler Orta Doğu'ya döndü

OPEC+ üretimi atırma kararı alsa da Orta Doğu'daki savaş nedeniyle birçok üretici hali hazırda mevcut üretim kotalarını gerçekleştiremiyor.

Asya piyasalarında gerçekleşen işlemlerde haziran vadeli Brent petrolü 1 dolar artışla 110,04 dolar seviyesinden, mayıs vadeli Batı Teksas petrolü de yüzde 0,22 artışla 111,78 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da bugün piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.

Geçen perşembe, Good Friday tatili öncesindeki son işlem gününde WTI %11’den fazla, Brent ise %8’e yakın artış kaydetmişti. Bu, 2020’den bu yana en büyük mutlak fiyat artışı oldu. Artış, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları sürdüreceğini açıklamasının ardından gerçekleşti.

Pazar günü Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa salı günü İran’ın enerji santralleri ve köprülerini hedef alacağını sosyal medyada duyurdu. Buna rağmen, son günlerde Umman, Fransa ve Japonya’ya ait bazı gemilerin boğazdan geçtiği görüldü.

Wall Street Journal’a göre İran, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD yetkilileriyle görüşmeyi reddetti ve ateşkes çabaları çıkmaza girdi. Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki Ust-Luga terminali, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırıları sonrası yaşanan kesintilerin ardından cumartesi günü yeniden yüklemelere başladı.