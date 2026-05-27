Petrol fiyatları barış görüşmeleri ve çatışmalar arasında sert düştü

Petrol fiyatları yüzde 4’ten fazla düşerken, yatırımcılar ABD-İran barış görüşmelerindeki ilerleme ile yeniden yükselen çatışmaları değerlendirdi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 4’ten fazla düşerek varil başına 94 dolara gerilerken, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 5 kayıpla 90 doların altına sarktı.

Bu düşüşler, Brent petrolün dün elde ettiği kazanımları neredeyse tamamen sildi.

PVM analisti Tamas Varga, çarşamba günkü kayıplara ilişkin, “Krizin sona ermesine yönelik somut ilerleme var ve kritik geçiş noktasından geçen gemi sayısı artıyor. Bu nedenle aşağı yönlü baskı yeniden başladı” dedi.

ABD saldırıları umutları zayıflattı

Reuters’ın haberine göre, temmuz vadeli Brent kontratları, ABD’nin İran’da yeni saldırılar düzenlemesinin ardından önceki seansta yüzde 3,6 yükselmişti. Bu durum, Washington ile Tahran’ın hafta sonunda bir barış anlaşmasına varabileceğine yönelik umutlara zarar verdi.

Commerzbank analistleri çarşamba günü yayımladıkları değerlendirmede, “ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşmasına dair umutlar, ABD’nin İran füze noktalarına ve Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye çalıştığı iddia edilen gemilere yönelik son saldırıları nedeniyle bir miktar zayıfladı” ifadelerini kullandı.

Analistler, “Buna rağmen piyasa katılımcıları arasında güven yüksek kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

İran salı günü yaptığı açıklamada, ABD’nin tartışmalı Hürmüz Boğazı yakınındaki hedefleri vurarak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Washington ise saldırıların savunma amaçlı olduğunu açıkladı.

İsrail’in salı günü Lübnan’daki bombardımanlarını artırması da barış çabaları üzerindeki baskıyı artırdı.

Hürmüz Boğazı beklentisi

Üç ay süren çatışmaların ardından nisan ayında sağlanan ateşkes sonrası iki taraf da küresel petrol ve doğalgaz akışı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Buna rağmen son günlerde bazı LNG tankerlerinin boğazdan geçtiğine yönelik haberler, su yolunun yakında yeniden açılabileceğine dair beklentileri artırdı. Bunun da küresel petrol arzına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.