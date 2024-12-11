Petrol fiyatları 'Çin' beklentileriyle yükseldi

Petrol fiyatları, Çin'in 'daha gevşek' para politikası izlemesinin talebi artıracağı umutlarıyla yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 37 sent veya yüzde 0,51 değer kazanarak varil başına 72,56 dolara yükselirken, ABD'nin Batı Teksas ham petrolü vadeli işlemleri 39 sent veya yüzde 0,57 artışla 68,98 dolara çıktı.

IG'nin piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Çinli yetkililerden gelen daha güçlü politika sinyalleri 2025 yılında daha güçlü teşvik önlemlerinin geleceğine dair umutları bir kez daha canlandırdığı için petrol fiyatları son zamanlarda bir taban bulmayı başardı. Ancak piyasa katılımcılarının hala tipik olumlu mesajların ötesinde daha somut ayrıntılar görmek istedikleri göz önüne alındığında fiyat kazançları hala biraz kısıtlı" dedi.

Çin'in ham petrol ithalatı Kasım ayında son yedi ayda ilk kez yıllık bazda artış gösterdi ve bir önceki yıla kıyasla %14'ün üzerinde artış kaydetti. Ancak Rystad Energy'nin petrol analizleri müdürü Mukesh Sahdev, Çin'in politika değişikliklerinin seçilmiş Başkan Donald Trump'ın önerdiği bazı ticaret önlemlerinin etkilerine karşı koyamayabileceğini söyledi ve "Bu, Çin'in politika değişiklikleri en iyi ihtimalle daha fazla olumsuzluğu önlemeye yardımcı olabilir" dedi.