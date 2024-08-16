Petrol fiyatları Çin verileriyle düştü
Orta Doğu'daki gerilim devam ederken, Çin ekonomisinden gelen negatif verilerin yarattığı talep endişeleri petrol fiyatlarını aşağı çekti.
Çin ekonomisinden gelen negatif veriler petrol fiyatlarını aşağı çekti.
ICE vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 80 doların altına inerken, Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2 oranında kayıpla 79,42 dolar seviyesine geriledi.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 2,11 düşüşle 76,51 dolara geriledi.
Onyx Capital Group araştırma müdürü Harry Tchilinguirian, “Jeopolitik kaygılar arka planda kalırken, zayıf makroekonomik göstergelerin aşağı yönlü baskısını yeniden hissettirmesi nedeniyle petrol piyasası yakın zamanda yeniden ele geçirdiği 80$/varil tabanını korumakta zorlanıyor. Brent vadeli işlem eğrisinin şekli de bu sabah daha az backwardation lehine değişiyor, zira piyasa Çin'den gelen hayal kırıklığı yaratan ham petrol ithalatı ve rafineri çalışma rakamları ışığında ham petrolün göreceli bulunabilirliğini yeniden değerlendiriyor” dedi.
Commerzbank, açıkladığı emtia beklentilerinde Brent petrolünde 2024 yılı sonunda varil fiyatının 85 dolar, Batı Teksas petrolünde de 80 dolar olmasını bekliyor.