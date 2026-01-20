Petrol fiyatları Çin verileriyle yükseldi
Petrol fiyatları, Çin’den gelen beklentilerin üzerindeki büyüme verilerinin talep iyimserliğini artırmasıyla yükselirken, piyasalar Trump’ın Grönland hamlesi kapsamında Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini de yakından izliyor.
IG piyasa analisti Tony Sycamore bir notunda, "WTI Ham Petrolü mütevazı bir şekilde yükseliyor. Dün açıklanan Çin'in 2025 dördüncü çeyrek GSYİH verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinden destek alıyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısındaki bu direnç, talep beklentilerine destek sağladı" dedi.