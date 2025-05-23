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Petrol fiyatları dördüncü günde de gerilemeye devam ediyor

Petrol fiyatları, OPEC+'nın temmuz ayında üretimi artırmayı tartıştıkları haberlerinin etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları dördüncü günde de gerilemeye devam ediyor
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Dört gündür gerileyen petrol fiyatları son 3 haftadır ilk kez haftayı düşüşle kapatma yolundalar.

ICE'de Brent petrolü yüzde 0.47 düşüşle 64,14 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 0.5 düşüşle 60,89 dolara geriledi.

ING analistleri, “Petrol piyasası, OPEC+'nın temmuz üretim seviyelerinde ne yapacağına dair gürültü oluştukça yenilenen baskı altında” değerlendirmesini yaptılar.

OPEC+'nın temmuz ayı için 411,000 varillik bir arz artışına gitmesini bekleyen analistler, Brent'in dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 59 dolar olacağını tahmin ediyorlar.

Analistler Brent petrolü için destek seviyesi olarak 64,04 doları gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 63,71 dolar hedeflenebilir.

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