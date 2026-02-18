Petrol fiyatları, dünkü kayıpları geri aldı

Brent ham petrolü 1,36 dolar yüzde 2 artışla varil başına 68,78 dolara yükselirken, Batı Teksas petrolü 1,27 dolar artışla yüzde 2,04 prim yaparak 63,60 dolardan işlem gördü.

Dün, ABD ile İran nükleer müzakerelerinde ilerleme sağlandığı açıklamasıyla yaşanan düşüş büyük ölçüde geri alındı. Fiyatlardaki yükselişte, Cenevre’de yapılan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci gündeki oturumunun, ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen, yalnızca iki saat sonra aniden sona ermesi etkili oldu.

Piyasada risk algısı arttı

İsviçre’de ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump son günlerde iki kez, görüşmelerin başarıya ulaşması için adım atmanın Ukrayna ve Zelenskiy’ye bağlı olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamalar da piyasada risk algısını artırdı.

SEB Baş Emtia Analisti Bjarne Schieldrop yayımladığı notta, İran’ın Trump’ın müzakere taktiklerini artık bildiğini ve Hürmüz Boğazı’ndan petrol ihracatının kesilmesiyle fiyatların 150 dolara sıçramasının Trump’ın isteyeceği son şey olduğunu ifade etti. Analiste göre Tahran’ın müzakereleri sakin bir şekilde sürdürmek için zamanı bulunuyor.

İran yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran ile Rusya’nın perşembe günü Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini bildirdi. Bu gelişme, Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’ndaki tatbikatından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Siyasi danışmanlık şirketi Eurasia Group ise salı günü müşterilerine gönderdiği notta, nisan ayı sonuna kadar ABD’nin İran’a askeri saldırı düzenleme olasılığını yüzde 65 olarak değerlendirdi.

Piyasalar ayrıca gün içinde açıklanacak American Petroleum Institute haftalık petrol stok verileri ile perşembe günü yayımlanacak EIA haftalık stok raporuna odaklandı.