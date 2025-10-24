Petrol fiyatları dünkü keskin yükselişin ardından hafif geriledi

Brent ham petrolü yüzde 0.45 sent düşüşle 65,69 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ham petrolü 33 sent düşüşle 61,43 dolardan işlem gördü. Her ikisi de dün yüzde 5'in üzerinde sıçrama yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme baskısıyla Rusya'nın Rosneft ve Lukoil şirketlerine yaptırım uygulamasının ardından perşembe günü meydan okuyan bir duruş sergiledi.

Rosneft ve Lukoil, küresel petrol üretiminin yüzde 5'inden fazlasını oluşturuyor.

ABD yaptırımları, Çinli devlet petrol şirketlerinin kısa vadede Rus petrolü alımlarını askıya almasına neden olurken, en büyük deniz yoluyla Rus petrolü alıcısı olan Hindistan'daki rafinerilerin de ham petrol ithalatlarını keskin bir şekilde azaltması bekleniyor.

Rystad Energy'den Janiv Shah, özellikle Hindistan'a yapılan akışların risk altında olduğunu, Çinli rafineriler için ise çeşitli ham petrol kaynakları ve stok mevcudiyeti nedeniyle zorlukların daha hafif olacağını kaydetti.

Kuveyt petrol bakanı ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) piyasadaki herhangi bir açığı üretim kesintilerini geri alarak dengelemeye hazır olduğunu bildirdi.

Putin yaptırımları dostça olmayan bir eylem olarak nitelendirdi ve Rus ekonomisini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, Rusya'nın küresel piyasa için önemini vurguladı.