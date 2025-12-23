Petrol fiyatları dünkü sert yükselişin ardından hafif geriledi

Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinde 17 sent düşüşle 61,90 dolara indi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise 19 sentlik kayıpla 57,82 dolardan işlem görüyor. Pazartesi günü Brent petrol son iki ayın en güçlü günlük performansını sergilerken, Batı Teksas petrolü de 14 Kasım’dan bu yana en sert yükselişini kaydetmişti.

Petrol piyasaları baskı altında kaldı

Phillip Nova’dan kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, petrol piyasalarının 2025’in son haftalarına girerken baskı altında kaldığını belirterek, fiyatların kalıcı düşüş beklentileri ile zaman zaman gündeme gelen jeopolitik riskler arasında sıkıştığını söyledi. Sachdeva, yıl boyunca jeopolitik başlıkların fiyatlarda geçici toparlanmalar yarattığını ancak zayıf talep ve arz fazlasının genel tabloyu belirlemeye devam ettiğini ifade etti. Ona göre yapısal arz endişeleri, kısa vadeli riskten kaçış kaynaklı rallilerin önüne geçiyor.

Buna rağmen piyasalar, özellikle 2026’nın başında bol arz beklentileri ile jeopolitik riskleri birlikte fiyatlamaya çalışıyor. Bu durum, fiyatların uzun süreli bir arz kesintisine karşı hassas kalmasına yol açıyor.

Piyasa daha da sıkılaşabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü yaptığı açıklamalar da piyasaların odağında yer aldı. Trump, son haftalarda Venezuela açıklarında el konulan ham petrolün ABD tarafından elde tutulabileceğini ya da satılabileceğini söyledi. Bu adım, Washington’un Venezuela’ya yönelik baskı kampanyasının bir parçası olarak, yaptırım altındaki tankerlerin ülkeye giriş ve çıkışını hedef alan bir tür “abluka” uygulamasını da içeriyor.

Barclays yayımladığı değerlendirmede, Venezuela petrol ihracatının kısa vadede tamamen durması halinde bile 2026’nın ilk yarısında küresel petrol piyasasının yeterince arz edilmiş olacağını belirtti. Ancak banka, küresel petrol fazlasının 2026’nın son çeyreğinde günlük yaklaşık 700 bin varile kadar gerileyeceğini öngörüyor. Uzayan bir kesintinin, son dönemde artan stokları hızla eritebileceği ve piyasayı daha da sıkılaştırabileceği uyarısında bulunuluyor.