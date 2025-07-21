Petrol fiyatları endişelerin ortasında yatay seyrediyor

Orta Doğu'daki üreticilerin üretimi artırmasıyla birlikte piyasa, arz ve talebe ilişkin çeşitli faktörleri tartıyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri, Cuma günkü kapanışına kıyasla 6 sent artışla 69,34 dolara yükselirken, ABD WTI ham petrolü ise 17 sent primle 67,51 dolardan işlem gördü.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı onayladığı 18'inci yaptırım paketi, Rus ham petrolünden rafine edilmiş ürünleri ihraç eden Hindistan'ın Nayara Energy şirketini de hedef aldı. Kremlin, Batı yaptırımlarına karşı belirli bir bağışıklık geliştirdiklerini belirtti. Analistler, piyasanın bu yaptırımların etkinliğine henüz tam ikna olmadığını ancak üçüncü ülkelerde Rus petrolünden işlenmiş rafine petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağının potansiyel olarak en büyük piyasa etkisine sahip olabileceğini, bununla birlikte uygulanmasının zorlu olacağını vurguluyor.

Arz tarafında, ABD'deki işletilen petrol sondaj kulelerinin sayısı geçen hafta iki azalarak Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye olan 422'ye geriledi.

Talep tarafında ise, ABD'nin Avrupa Birliği ithalatına yönelik tarifeleri 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olsa da, ABD Ticaret Bakanı taraflar arasında bir ticaret anlaşması sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Piyasalar, ABD tarife endişelerinin yanı sıra olası sıkı arzı gösteren petrol stok verilerini de yakından takip edecek.

Analistler bu hafta Brent ham petrolün 64-70 dolar aralığında seyretmesi bekliyorlar.