Petrol fiyatları endişelerle geriledi

OPEC+'nın bu hafta içinde yapacağı toplantıda üretimi artırma kararı alacağı beklentilerinin artmasıyla petrol fiyatları geriledi.

ICE'de Brent petrolü yüzde 0,43 düşüşle 64,46 dolar/varil seviyesinde işlem görüyor. ABD Batı Teksas petrolü de yüzde 0,57 düşüşle 61,17 dolardan karşılık buluyor.

Analistler Brent petrolün için destek seviyesi olarak 64,04 doları gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 63,71 dolara kadar gerileme olabilir. Yukarıda direnç ise 65,33 dolar seviyesinde izleniyor.

ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes bir notunda, “Ham petrol, piyasa OPEC arzındaki artış görünümünü düşündükçe geriledi” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Pyaptığı açıklamada OPEC+'nın üretim artışını henüz görüşmediğini söyledi. Grubun üretim kotalarına 28 Mayıs'ta yapılacak bakanlar toplantısında son şeklini vermesi bekleniyor.

İlave gönüllü kesinti taahhüdünde bulunan sekiz OPEC+ üyesinin, daha önce planlanandan bir gün önce, 31 Mayıs'ta bir araya gelmeleri bekleniyor.

OPEC+ üyeleri petrol üretimini mayıs ayının ardından haziran için hızlandırma konusunda anlaşmışlardı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile ticaret görüşmelerini 9 Temmuz'a kadar uzatma kararı alması, akaryakıt talebini baskılayabilecek gümrük vergilerine ilişkin korkuları hafifleterek kayıpları sınırladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan pazartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer programı konusunda ABD ile yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması halinde İran'ın ayakta kalabileceğini söyledi.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin başarısız olması, İran'a yönelik yaptırımların devam etmesi anlamına gelebilir ve bu da İran'ın arzını sınırlayarak petrol fiyatlarını destekleyebilir.