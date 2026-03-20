Petrol fiyatları geri çekildi, riskler masada kaldı

Brent petrolün varil fiyatı, güne gerilemeyle başlamıştı. Sabah saatlerinde 08.42 itibarıyla dün kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,05 dolardan alıcı buldu.

Petrolde günün ilk yarısında bir miktar toparlanma görülürken, Brent petrolü saat 14.19 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 108,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu.

Adımlar yeterli gelmiyor

Orta Doğu'da hafta boyunca süren çatışmalar sonucu dalgalanan petrol fiyatlarının düzenlemeye yönelik atılan adımlar yeterli olmadı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin 400 milyon varille tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşması, ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolüne yönelik yaptırımlara geçici muafiyet sağlaması ve denizcilik yasasını askıya alması gibi önlemler de petrol fiyatlarındaki yükselişi durduramadı.

Enerji altyapılarına saldırılar

Hafta boyunca petrol fiyatları İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası dalgalı seyrini sürdürdü.

Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Şirketi Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.