Petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları OPEC+ üretimindeki artış ve küresel ekonomik görünümü tehdit eden gümrük tarifesi gerginliği endişeleriyle geriledi.

ICE'de vadeli Brent petrolü şu sıralarda düne göre yüzde 0,34 düşüşle 65,41 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de yüzde 0,38 kayıpla 63,17 dolarda.

Yaşanan düşüşün sınırlı kalmasında, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan arz kesintisi endişeleri ve İran'ın ABD'nin nükleer anlaşma teklifini reddedeceği beklentileri etkili oldu.

NLI Araştırma Enstitüsü kıdemli ekonomisti Tsuyoshi Ueno, “Kanada arzına ilişkin korkulara ve İran-ABD nükleer görüşmelerinin durmasına rağmen, petrol piyasaları kazançlarını genişletmekte zorlanıyor” dedi ve OPEC+ artışlarının fiyatlarda yukarı yönü sınırladığını vurguladı.

Ueno, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğine dair umutların kâr alımlarının gölgesinde kaldığını ve yatırımcıların gümrük vergilerinin daha geniş ekonomik yansımaları konusunda temkinli davrandığını söyledi.

Analistler, 65,89 dolar direncinde zorlanan Brent petrolünün bugün 64,80 dolar desteğine doğru bir geri çekilme yaşayabileceğini ifade ediyorlar.