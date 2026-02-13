Petrol fiyatları gerilim ve belirsizlikle düştü

Dün 69,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,24 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 67,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,57 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarındaki artışın zayıf talep sinyallerini güçlendirmesi, küresel talep artışının yavaşlayacağına işaret eden veriler ve ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 500 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri 415 milyon 200 bin varille değişim göstermezken benzin stokları 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varile çıktı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile ulaştı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen stok artışı ve üretimdeki yükseliş, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD’de talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebine yönelik artış beklentisinin bir önceki rapora kıyasla aşağı yönlü revize edilmesi de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Rapora göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile çıkması bekleniyor. Ajans, bir önceki raporunda talep artışını yaklaşık 932 bin varil olarak öngörmüş, toplam tüketimin ise 104 milyon 980 bin varile ulaşacağını tahmin etmişti.

Ajansa göre aşağı yönlü revizyon, tüketimdeki mevsimsel zayıflığı yansıtıyor. Küresel petrol talebi, yılın geleneksel olarak en düşük seviyesi olan ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

Talep artışının öngörülenden daha sınırlı kalacağına işaret eden veriler, piyasalarda arz sıkılaşmasına yönelik endişeleri azaltarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Bunun yanı sıra ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini belirterek, konuya ilişkin güncel durumu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede de ele aldıklarını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini görmek istediklerini vurguladı.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda bunun Tahran yönetimi için "kötü sonuçlar" doğuracağına işaret etti.

Tahran'la görüşmelerin ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini, sürecin gelecek ay da devam edebileceğini ve nihai kararın kendisine ait olduğunu kaydetti.

ABD ile İran arasında barışa yönelik diplomatik çabaların artması, küresel petrol rezervlerinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan Orta Doğu'da olası arz kesintisi riskinin azalabileceği beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken diplomatik sürecin nihai sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürmesi, söz konusu düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,84 doların direnç, 62,65 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.