Petrol fiyatları hafif geriledi: ABD-İran müzakereleri belirleyici olacak

ICE'de vadeli Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda %0,24 düşüşle 67,59 dolarda. Batı Teksas petrolü de yüzde 0,22 kayıpla 62,75 dolar seviyesinde.

ING analistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey bir notta, ABD-İran gerilimleri konusundaki belirsizlik nedeniyle piyasada hala büyük bir risk priminin fiyatlandığını yazdı. Analistler, Başkan Trump'ın rejim değişikliğinin İran için en iyi sonuç olacağına dair yorumlarının endişeleri artıracağını belirtti.

Bununla birlikte, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri daha çok gerginliği azaltıcı görünüyor ve petrolün risk priminin bir kısmını ortadan kaldırabilir.

Analistler, risk priminin azalması durumunda, bunun daha düşüş yönlü petrol temellerinin ön plana çıkmasına ve fiyatları aşağı itmesine olanak sağlayacağını yazdı.