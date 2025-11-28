Petrol fiyatları haftanın son günün hafif yükselişte

ICE'de vadeli Brent 0petrolü 0,25 cent, yüzde 0,39 artışla 63,59 dolardan işlem görüyor. Analistler Brent petrolünde hareketin 64,06 dolara doğru devam etmesini bekliyorlar. Buranın geçilmesi halinde 64,40 doların üzeri hedeflenebilir. Aşağıda destekler ise 62,89 ve 62,37 dolar seviyelerinde.

Yatırımcılar, Washington öncülüğündeki Rusya-Ukrayna barış anlaşması görüşmelerini izliyor. Bu görüşmeler Rus petrolüne uygulanan Batı yaptırımlarının kaldırılmasına ve fiyatları düşürecek daha yüksek küresel arza yol açabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, ABD ve Ukrayna tarafından tartışılan taslak barış tekliflerinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için gelecekteki anlaşmaların temeli olabileceğini ancak aksi takdirde Rusya'nın savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Kiev için barış getirmek ve güvenlik garantileri sağlamak amacıyla Cenevre'deki görüşmelerde tartışılan bir formülü oluşturmak için Ukrayna ve ABD heyetlerinin bu hafta toplanacağını söyledi.

Pazar günü OPEC+ muhtemelen petrol üretim seviyelerini değiştirmeden bırakacak ve üyelerin maksimum üretim kapasitesini değerlendirmek için bir mekanizma üzerinde anlaşacak.