ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesinden destek alan petrol fiyatları haftayı yükselişle kapatma yolunda. Ancak, ABD ile İran arasında varılacak bir nükleer anlaşmanın, İran'ın petrol arzında güçlü bir artışı beraberinde getireceği değerlendirmeleri fiyatları kontrol altında tutuyor.

ICE'de vadeli Brent kontratı 28 sent artışla varil başına 64,61 dolara yükseldi. Batı Teksas petrolü 26 sent artışla 61,88 dolardan işlem görüyor. Her iki kontrat da dün yüzde 2'den fazla düştü.

ING analistleri, İran'a yaptırımları kaldıran bir nükleer anlaşmanın arz riskini azaltacağını, İran'ın petrol üretimini artırmasına ve petrolü için daha istekli alıcılar bulmasına izin vereceğini yazdı. Analistler, bunun günlük 400.000 varil (bpd) civarında ek arzla sonuçlanabileceğini söyledi.

Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI analistleri, Brent petrolün 2025 yılında varil başına ortalama 68 dolar ve 2 yıl sonra varil başına ortalama 71 dolar olacağı yönündeki tahminlerini korudu.

Analistler Brent petrolü için bugün destek seviyesi olarak 63,88 doları gösteriyorlar. Buranın aşağı kırılması halinde 63,33 dolara doğru geri çekilme olabileceği ve yukarıda ise direnç noktasının 65,05 dolarda olduğu belirtiliyor.