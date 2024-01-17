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Petrol fiyatları için önemli tahmin

Dünyanın en değerli şirketlerinin başında gelen Aramco CEO'su Nasser, petrol piyasasının sıkılaşacağını öngörüyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları için önemli tahmin
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Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların yarattığı potansiyel riskler nedeniyle önümüzdeki aylarda daha sıkı bir petrol piyasası öngörüyor.

Nasser, Reuters tarafından yayınlanan makalesinde, Kızıldeniz'deki saldırıların kısa vadede yönetilebilir olduğunu, ancak daha uzun sürmesi halinde tanker sıkıntısı yaratabileceğini ve piyasaya baskı yapabileceğini belirtti.

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