Petrol fiyatları iki haftanın zirvesine yakın

Brent ham petrol %0,13 artışla varil başına 63,83 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise %0,12 artışla 60,15 dolardan işlem görüyor. Her iki kontrat da cuma gününü 18 Kasım’dan bu yana görülen en yüksek seviyelerde kapattı.

Analistler Brent petrolünün 64,38 doları hedeflemesini bekliyorlar. Buranın geçilmesi halinde 65 dolar seviyesi yeni hedef olabilir. Destekler ise 63,54 ve 63,26 dolarda.

ABD Merkez Bankası’nın 9-10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini %84 olarak fiyatlıyor. Yönetim kurulu üyelerinin açıklamaları, bu toplantının son yılların en tartışmalı toplantılarından biri olabileceğine işaret ediyor.

Avrupa’da Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme yavaş kalırken, güvenlik garantileri ve Rusya işgali altındaki bölgelerin statüsü konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor. U.S. Başkanı Donald Trump yönetiminin sunduğu barış önerisine ilişkin ABD ve Rusya arasında da görüş ayrılıkları bulunuyor.

ANZ analistleri, savaşın sona erdirilmesine yönelik son girişimlerin petrol arzında günlük 2 milyon varilin üzerinde dalgalanmaya yol açabileceğini belirtti. Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, ateşkesin petrol fiyatları için en önemli aşağı yönlü risk, Rusya’nın petrol altyapısının zarar görmesinin ise yukarı yönlü risk olduğunu söyledi.

G7 ülkeleri ile Avrupa Birliği, Rus petrolü için uygulanan tavan fiyatın yerine denizcilik hizmetlerine tam yasak getirmeyi görüşüyor. ABD ise OPEC üyesi Venezuela üzerindeki baskıyı artırdı.