Petrol fiyatları İran geriliminin azalmasıyla geriliyor. Brent petrolün varil fiyatı 16 sent, yani yüzde 0,05 düşüşle 63,73 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas ham petrolü 12 sent, yani yüzde 0,02 düşüşle 59,07 dolara indi.

Hafta içinde İran’da protestoların alevlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yönelik olası saldırı sinyalleri vermesiyle Brent ve WTI çok aylık zirvelere yükselmişti. Ancak Trump’ın Tahran yönetiminin protestoculara yönelik baskısının hafiflediğini söylemesi, petrol arzının kesintiye uğrayabileceği yönündeki endişeleri azalttı.

Piyasadaki baskıyı artıran bir diğer unsur, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin bu hafta yayımladığı rapor oldu. Rapor, ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının analist beklentilerinin üzerinde arttığını gösterdi.

IG analisti Tony Sycamore, bu gelişmelerin fiyatları 12 haftanın zirvesine taşıyan “İran priminin” hızla geri verilmesine yol açtığını ifade etti.

Öte yandan Shell, 2026 Enerji Güvenliği Senaryoları raporunda enerji talebi ve petrol büyümesi için olumlu bir tablo çizdi. Şirket, küresel birincil enerji talebinin 2050 yılına kadar geçen yıla kıyasla yüzde 25 artabileceğini öngördü. OPEC ise 2026’da petrol arz ve talebinin dengede kalacağını, talep artışının 2027’de de bu yıla benzer hızda süreceğini bildirdi.