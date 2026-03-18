Petrol fiyatları Japonya’da ticaret dengesini tehdit ediyor

Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki yükselişin Japonya’nın ticaret dengesini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Daiwa Securities’in hesaplamalarına göre, ham petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesinde seyrederse ülkenin net ithalatı yaklaşık 8,1 trilyon yen artacak. Fiyatın 100 dolara çıkması halinde bu rakam 11,4 trilyon yene, 120 dolara ulaşması durumunda ise 17,8 trilyon yene yükselecek.

Artan ithalat maliyetleri Japonya’nın ticaret açığını derinleştirebilir ve bu durum yen üzerinde baskı yaratarak daha yüksek ithalat maliyetlerine yol açabilir. Uzmanlar, bu gelişmenin şirket kârlarını aşındırabileceğini ve ekonomide yeni bir kırılganlık yaratabileceğini belirtiyor.