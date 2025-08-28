Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle geriledi

Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,46 düşüşle varil başına 67,74 dolara gerilerken, Batı Teksas ham petrolü ise %0,56 kayıpla 63,79 dolara indi. Her iki gösterge de önceki seansta %1'in üzerinde artış kaydetmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 22 Ağustos'ta sona eren haftada ham petrol stokları beklentilerin üzerinde 2,4 milyon varil azalarak güçlü talebe işaret etse de, yaz sürüş sezonunun sona ermesiyle talep zayıflama eğilimine girebilir.

IG Markets analisti Tony Sycamore'a göre, teknik olarak petrol fiyatları 64–65 dolar bandında dirençle karşılaşırken, 60 dolar seviyesi önemli bir destek olarak izleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan’dan yapılan ithalatlara uygulanan gümrük tarifelerini %50’ye kadar yükseltmesinin ardından Hindistan’ın Rus petrolü alımına nasıl yanıt vereceği yakından takip ediliyor.

Sycamore, Hindistan’ın kısa vadede Rusya’dan petrol alımını sürdürmesinin küresel arz üzerindeki etkinin sınırlı kalmasını sağlayabileceğini belirtti.

Fiyatları destekleyen bir diğer faktör ise Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına yönelik saldırıların şiddetlenmesi oldu. Ayrıca, ABD'de yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen bir faiz indirimi beklentisi, ekonomik aktivitenin artacağı ve buna bağlı olarak petrol talebinin yükselebileceği öngörüsüyle piyasaya olumlu yansıdı.

Teknik analizler, Brent ham petrolünün 67,53 dolar seviyesindeki desteği test etmeye hazırlandığını ve bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatların 67,05 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor.