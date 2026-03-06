Petrol fiyatları keskin yükselişin ardından sakin seyir izliyor

Petrol fiyatları, dün yaşanan yüzde 5’e yakın artışın ardından bu sabah Avrupa işlemlerinde büyük ölçüde sakin seyir izliyor.

Brent petrol yüzde 0,3 yükselerek varil başına 85,69 dolardan, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,7 artışla 81,60 dolardan işlem görüyor.

ING analistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, ABD’nin Hindistan’a 30 gün süreyle Rus petrolü satışına izin vermesinin arz baskısını bir miktar hafifletebileceğini, ancak bunun piyasada oyun değiştirici bir etki yaratmayacağını belirtti. Söz konusu muafiyet, 5 Mart’tan önce gemilere yüklenen Rus petrolü ve ürünlerinin 4 Nisan’a kadar Hindistan’a satışına olanak tanıyor.

ABD yönetiminin bu adımı, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği fiyat artışlarını yavaşlatma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak analistler, küresel enerji piyasasında belirsizliklerin devam ettiğini ve fiyatların kısa vadede dalgalı seyir izleyebileceğini vurguluyor.