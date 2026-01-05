Petrol fiyatları küresel arz bolluğunun etkisiyle geriledi

Küresel piyasalarda yeterli arzın bulunduğunun değerlendirilmesiyle fiyatlar geriledi. Brent petrolü50 sent, yani yüzde 0,8 düşüşle varil başına 60,26 dolara inerken, ABD Batı Teksas ham petrol 53 sentlik, yüzde 0,9’luk kayıpla 56,79 dolardan işlem gördü. Brent petrolü şu sıralarda 60,31 dolarda.

Analistler, küresel piyasada arzın bol olması nedeniyle Venezuela ihracatında yaşanabilecek ek aksaklıkların kısa vadede fiyatlar üzerinde sınırlı etki yaratacağını belirtiyor.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Araştırma Enstitüsü’nden Kazuhiko Fuji, ABD saldırılarının Venezuela’nın petrol altyapısına zarar vermediğini vurguladı. Fuji, Venezuela ihracatının yüzde 80’den fazlasının Çin’e gittiğini ve Çin’in yeterli stoklara sahip olduğunu, bu nedenle piyasada ciddi bir baskı oluşmasının beklenmediğini ifade etti.

Raymond James analistleri, Venezuela üretiminin 2026 sonuna kadar günlük birkaç yüz bin varil artabileceğini, ancak bunun için önemli yatırımlar gerektiğini kaydetti. UBS stratejisti Giovanni Staunovo ise anlamlı bir toparlanmanın uzun zaman alacağını söyledi.

Bu arada OPEC ve müttefikleri OPEC+, pazar günü yaptıkları toplantıda üretim seviyelerini koruma kararı aldı.