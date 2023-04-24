Petrol fiyatları ‘küresel endişelerle’ geriliyor

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş eğiliminde ilerliyor. Fiyatlardaki düşüşte, artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 14.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 81,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,89 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 80,55 ile 80,68 dolar aralığının direnç, 80,34 ile 80,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de benzin talebinin bir yıl öncesine göre düşmesi ve resesyon endişeleri nedeniyle geçen hafta yüzde 5'ten fazla düşüş gösterdi.

Merkez Bankalarının para politikası fiyatları baskılıyor

ABD, İngiltere ve Avrupa'daki merkez bankalarının mayısın ilk haftasında yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselteceklerine yönelik beklentiler fiyatları baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri, "şahin" duruşlarını büyük oranda korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 23 ile fiyatlamalara dahil olmaya devam ediyor.

Çin’deki gelişmeler fiyatları destekliyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in talep görünümüne ilişkin toparlanma sinyalleri veren veriler fiyatları destekliyor. Çin'in mart ayında rekor hacimlerde petrol ihracatı yaptığı ve önde gelen tedarikçileri Rusya ve Suudi Arabistan'dan gerçekleştirdiği ithalatın günde 2 milyon varili aştığı hesaplanıyor.

Arz tarafında da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin mayıstan itibaren uygulamaya konacak ek üretim kesintisi kararının ardından yılın ikinci yarısında piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalarak fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.