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Petrol fiyatları OPEC+ toplantısını bekliyor

Petrol fiyatları yükselişe geçerken, cumartesi günü yapılacak OPEC+ toplantısı odakta yer alıyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları OPEC+ toplantısını bekliyor
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Petrol fiyatları yükselirken, Brent ham petrolü yüzde 0,64 artışla varil başına 64,56 dolar ve Batı Teksas yüzde 1,1 artışla varil başına 61,62 doları gördü.

Trade Nation'dan David Morrison, ABD petrol stok verilerinin beklenenden daha büyük bir şekilde yaklaşık 3 milyon varil çekildiğini gösterdiğini ve bunun da daha yüksek fiyatları desteklemesi gerektiğini söylediğini vurguladı.

Ancak Morrison, Brent'in genel olarak küçük bir haftalık düşüş yolunda ilerlediğini ve tüccarların kendilerini rallilere veya satışlara maruz bırakmaya isteksiz göründüğünü savundu.

Morrison, analistlerin OPEC+'nın mevcut üretim kesintilerini gevşetirken bu hafta sonu temmuz ayı için bir üretim artışı daha açıklamasını beklediği göz önüne alındığında bunun anlaşılabilir olduğunu ifade etti. Kaynaklar, OPEC+'nın üretimi 411 bin varil/gün artıracağını öngörüyorlar, ancak bundan daha fazla artırımın da tartışılabileceğini vurguluyorlar.

Morrison, şu ana kadar her artışın konsensüs beklentilerinden daha büyük olduğunu ve bunun da bu yıl şimdiye kadar fiyatlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

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