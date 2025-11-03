  1. Ekonomim
Petrol fiyatları, OPEC+'nın kararıyla yükseldi

OPEC+'ın gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışı yapmama kararının ardından petrol fiyatları bu sabah Asya'da erken ticarette yükseldi. Bu karar, artan arz fazlası korkularını hafifletti.

Brent ham petrol 47 sent veya yüzde 0,73 artışla varil başına 65,24 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 29 cent artışla 65,06 dolarda. Batı Teksas petrolü de 27 cent artışla 61,25 dolardan işlem görüyor.

Analistler Brent petrolü için 65,50 doları direnç olarak işaret ediyorlar. Burası geçilir ise 65,80 dolar hedeflenebilir. Destek ise 64,23 dolarda.

OPEC+ kararının detaylarında neler var?

OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri pazar günü aralık ayında üretimi günde 137 bin varil artırmayı kabul etti. Bu miktar ekim ve kasım ile aynı seviyede.

Grup açıklamasında, "Aralık ayının ötesinde, mevsimsellik nedeniyle sekiz ülke ocak, şubat ve mart 2026'da üretim artışlarını duraklatmaya karar verdi" dedi.

RBC Capital analisti Helima Croft, "İlk çeyrek arz tablosu üzerindeki belirsizlik ve beklenen talep yumuşaması göz önüne alındığında temkinli bir yaklaşım için yeterli zemin var" dedi. Rusya'nın ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulamasının ve Rus enerji altyapısına devam eden saldırıların ardından önemli bir arz belirsizliği olmaya devam ettiğini ekledi.

Bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısı pazar günü Rusya'nın ana Karadeniz petrol limanlarından biri olan Tuapse limanını vurdu, yangına ve en az bir geminin zarar görmesine neden oldu.

