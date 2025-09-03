  1. Ekonomim
Petrol fiyatları OPEC+'nın üretim artıracağı iddialarıyla düştü

OPEC+'nın önde gelen 8 üyesinin pazar günü yapacakları toplantıda önümüzdeki ay üretimin yeniden artırılmasını görüşecekleri iddiaları petrol fiyatlarını geriletti.

OPEC+, Ağustos ayında yaptığı toplantıda Eylül ayında üretimi 547 bin varil/gün artırma kararı almıştı.

Bugün ICE'de Kasım vadeli Brent ham petrolü yüzde 1,7 düşüşle 67,96 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Ekim vadeli Batı Teksas petrolü de yüzde 1,94 düşüşle 64,32 dolarda.

Analistler 68,11 dolar desteğini aşağı kıran Brent petrolünde fiyatı 67,74 dolar desteğini test etmesini bekliyorlar. Buranın altına sarkılması halinde 67,15 dolar/varil hedeflenebilir.

