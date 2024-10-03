Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerginlikle yükselmeye devam ediyor

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın genişleyeceği ve ham petrol arzını etkileyeceği endişeleriyle yükselmeye devam ediyor. Bu sabah vadeli Brent petrolü 0,83 dolar artışla 74,73 dolar/varil seviyesinden, Batı Teksas petrolü de 0,87 dolar artışla 70,97 dolardan işlem görüyor.

IG'nin piyasa stratejistlerinden Yeap Jun Rong, “Orta Doğu'daki jeopolitik risklerden kaynaklanan ilk tedirginliğin ardından, küresel piyasalara bir miktar sükunetin geri döndüğünü gördük, ancak elbette piyasa katılımcıları hala İsrail'in yaklaşan herhangi bir tepkisine yan gözle bakmaya devam ediyor. Petrol için asıl soru, İran'ın enerji altyapısının İsrail'in hedefinde olup olmayacağı” değerlendirmesini yaptı.

IG'nin bir diğer stratejisti Tony Sycamore de “Bundan sonrası İsrail'in tepkisinin ne olacağını görmek için bir bekleme oyunu ve bunun yarın Roş Aşana tatilinin sona ermesinden sonra geleceğini düşünüyorum. İsrail'in İran'ın petrol altyapısını hedef alacağından şüpheliyim, zira böyle bir hamle petrol fiyatlarını 80 dolara doğru çekecektir ki bu da enflasyona karşı adımlar atan İsrail'in müttefikleri tarafından hoş karşılanmayacaktır” dedi.

ABD stoklarının şişmesi olumlu

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), ABD ham petrol stoklarının 27 Eylül'de sona eren haftada 1,3 milyon varillik düşüş beklentisine karşın 3,9 milyon varil artış göstererek 417 milyon varile yükseldiğini açıklaması, fiyatlarda yükselişi biraz frenledi.

ANZ analistleri bir notta, “ABD stoklarının şişmesi, piyasanın iyi tedarik edildiğine ve herhangi bir kesintiye dayanabileceğine dair kanıtlar ekledi” dedi.

East Daley Analytics'in CEO'su Jim Simpson, “İran'ın saldırısından sonra fiyatlar bir süre daha yüksek kalabilir veya daha değişken olabilir, ancak yeterli üretim var, dünyada yeterli arz var” dedi.

UBS analisti Giovanni Staunovo, “Bölgedeki ülkelerin enerji altyapılarına yönelik yeni saldırılar gerçekleşirse, fiilen mevcut yedek kapasite çok daha düşük olabilir” diye konuştu.