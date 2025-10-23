Petrol fiyatları, Rus petrol şirketlerine yaptırımlar sonrası hızlı yükseldi

Petrol fiyatları, Trump yönetiminin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine daha fazla yaptırım uygulamasının ardından yüzde 3 yükseldi.

Brent petrolünde fiyat yüzde 2,94 artarak varil başına 64,43 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise %3,06 artışla varil başına 60,29 dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımları duyururken, "Şimdi öldürmeyi durdurma ve derhal ateşkes zamanı" ifadesini kullandı. Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımların Kremlin'in Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmek için gelir artırma yeteneğine zarar vereceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan kıdemli bir yetkili, yeni yaptırımların Başkan Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin arasında Budapeşte'de planlanan bir toplantının gerçekleşmemesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, Hindistan'ı Rus petrolünü satın almayı bırakmaya zorlamaya çalışıyor.

ABD ham petrol fiyatları bu yıl yüzde 16, Brent ise yaklaşık yüzde 14 düşüş kaydetti.