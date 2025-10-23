  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol fiyatları, Rus petrol şirketlerine yaptırımlar sonrası hızlı yükseldi
Takip Et

Petrol fiyatları, Rus petrol şirketlerine yaptırımlar sonrası hızlı yükseldi

Petrol fiyatları, Trump yönetiminin Rus petrol şirketlerine yaptırımları sonrası yüzde 3 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatları, Rus petrol şirketlerine yaptırımlar sonrası hızlı yükseldi
Takip Et

Petrol fiyatları, Trump yönetiminin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine daha fazla yaptırım uygulamasının ardından yüzde 3 yükseldi.

Brent petrolünde fiyat yüzde 2,94 artarak varil başına 64,43 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise %3,06 artışla varil başına 60,29 dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımları duyururken, "Şimdi öldürmeyi durdurma ve derhal ateşkes zamanı" ifadesini kullandı. Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımların Kremlin'in Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmek için gelir artırma yeteneğine zarar vereceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan kıdemli bir yetkili, yeni yaptırımların Başkan Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin arasında Budapeşte'de planlanan bir toplantının gerçekleşmemesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, Hindistan'ı Rus petrolünü satın almayı bırakmaya zorlamaya çalışıyor.

ABD ham petrol fiyatları bu yıl yüzde 16, Brent ise yaklaşık yüzde 14 düşüş kaydetti.

Faiz kararı öncesi Bloomberg uyardı: İndirim mi, sabit mi?Faiz kararı öncesi Bloomberg uyardı: İndirim mi, sabit mi?Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Bakır, Şanghay'da gerilerken, LME'de yükseldi
Bakır, Şanghay'da gerilerken, LME'de yükseldi
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentisinin aksine azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentisinin aksine azaldı
ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı
ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Petrol fiyatları yükseldi
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Petrol fiyatları yükseldi
Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi
Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi
LME’de çinko krizi: Spot fiyatlar 1997’den bu yana en yüksek seviyede!
LME’de çinko krizi: Spot fiyatlar 1997’den bu yana en yüksek seviyede!