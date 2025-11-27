Petrol fiyatları savaşın durulmasıyla beklentisiyle düştü

Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya ateşkesi beklentileriyle düştü. Olası bir ateşkes, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının gevşetilmesinin yolunu açabilir. ABD'deki Şükran Günü tatili nedeniyle ticaret hacminin düşük kalması bekleniyor.

Brent petrolü bu sabah yüzde 0,52 düşüşle 62,80 ve Batı Teksas petrolü yüzde 0,55 düşüşle58,33 dolardan işlem görüyor

Phillip Nova'dan kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Petrol bu sabah büyük ölçüde Ukrayna barışında bir atılım umuduyla ve savaş priminin daha geniş çapta geri çekilmesiyle düşüş gösteriyor, ancak OPEC+ toplantısı ve ABD Şükran Günü durgunluğu öncesinde piyasa hala zayıf ve yönsüz görünüyor" dedi.

Diğer yandan, aralık ayında Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artması, ham petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.