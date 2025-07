Petrol fiyatları talebe yönelik endişelerle geriledi

Takip Et

Brent ham petrolü 35 sent (yüzde 0,5) düşüşle varil başına 66,86 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas ham petrolü 32 sent (yüzde 0,48) düşüşle 66,88 dolardan işlem gördü. Eylül vadeli Batı Teksas petrolü 29 sent düşüşle 65,66 dolara indi.

Phillip Nova Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, “Büyük ekonomiler arasındaki son gümrük tarifesi tehditleri ve Başkan Trump’ın 1 Ağustos öncesi olası açıklamaları nedeniyle piyasalarda artan küresel ticaret gerilimleri, talep üzerinde genel baskıya neden oluyor” dedi.

ABD’nin 1 Ağustos itibarıyla AB ithalatına yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından, AB yetkilileri misilleme önlemleri üzerinde çalışıyor. AB diplomatlarına göre taraflar arasında anlaşmaya varılma ihtimali giderek azalıyor.

Orta Doğu’da son ateşkeslerin sağlanması ve büyük üreticilerin arzı artırması sayesinde arz endişeleri hafiflemiş olsa da, yatırımcılar küresel ekonomik görünüm konusunda giderek daha temkinli hale geliyor.

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, “Ticaret savaşı endişeleri, zayıf ABD dolarının sağladığı desteği bastırarak fiyatların gerilemesine neden oldu” dedi.

Yatırımcılar ayrıca ABD’nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlarının etkilerini de yakından izliyor; ancak analistler bu etkilerin tam olarak ne zaman ortaya çıkacağının henüz net olmadığını belirtiyor.