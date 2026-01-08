Petrol fiyatları toparlanma işaretleri gösteriyor

ABD Batı Teksas ham petrolü yüzde 0,54 yükselerek varil başına 56,29 doları gördü. Şu sıralarda ise 56,20 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolü ise yüzde 0,40 artarak varil başına 60,20 dolardan işlem görüyor.

ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Piyasanın Trump'ın Venezuela petrolünü kontrol etme açıklamalarına verdiği olumsuz tepki biraz yersiz görünüyor. ABD'nin petrol satışlarını kontrol etmesi, kısa vadede devam eden yaptırım veya kısıtlamaların yerinde kalabileceği anlamına gelebilir ki bu petrol fiyatları için yukarı yönlüdür. Sanırım fiyatların bu sabah toparlanmasının nedeni bu" dedi.