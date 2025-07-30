Petrol fiyatları Trump'ın Rusya ve Çin'e tehditleriyle yükseldi

Yatırımcılar, jeopolitik risklerdeki artışı ve ABD'nin dış politika adımlarına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Eylül vadeli Brent ham petrolü varil başına 17 sent (%0,23) artışla 72,68 dolardan, Ekim vadeli petrol 10 cent artışla 71,78 dolardan işlem görüyor.

ABD Batı Teksas ham petrolü de 5 cent yükselerek 69,26 dolara ulaştı.

Trump, ilerleme sağlanmaması halinde Rusya ile ticaret yapan ülkelere %100 oranında ikincil yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, “Putin tarafından uzlaşmacı bir adım gelmediği sürece, son günlerde fiyatlara yansıyan 4–5 dolarlık risk primi korunacaktır” dedi .

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’i —Rus petrolünün en büyük alıcısı— ithalatlarını sürdürmesi halinde yüzde 100 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

JPMorgan analistlerine göre, Çin bu baskılara boyun eğmeyecek gibi görünse de Hindistan yaptırımlara uyabileceğini sinyalliyor. Bu da günlük 2,3 milyon varil Rus petrolü ihracatını riske atabilir.

Öte yandan, ABD ve Avrupa Birliği arasında varılan ticaret anlaşması, ABD’nin Avrupa’dan ithalata %15’lik bir gümrük vergisi üst sınırı getirmesiyle olası bir ticaret savaşını şimdilik engelledi. Bu gelişme, küresel büyümeye dair endişeleri azaltarak petrol fiyatlarını destekledi.

Venezuela’da ise devlet petrol şirketi PDVSA’nın yabancı ortakları, yaptırımlar altındaki ülkede faaliyetlerine devam edebilmek için ABD’den izin beklemeye devam ediyor. Bu izinlerin gelmesi, piyasaya ek arz sağlayarak fiyat baskısını azaltabilir.

Başkan Trump’ın faiz indirme çağrılarına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Piyasalar ayrıca IMF’nin 2025 ve 2026 için küresel büyüme tahminlerini hafifçe yukarı çekmesini değerlendiriyor. Ancak IMF, artan tarifeler, jeopolitik gerilimler ve genişleyen bütçe açıkları gibi büyük risklere de dikkat çekti.

Teknik analizlere göre Ekim vadeli Brent petrolü 71,62 doların üzerinde kalır ise 72,73 dolara kadar yükselebilir. Destek 70,57 dolarda. Buranın kırılması halinde 70,03 dolar seviyesi hedeflenebilir.