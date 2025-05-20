Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile Washington arasındaki müzakereleri takip eden petrol fiyatları, işlemcilerin temkinli hareket etmelerinin etkisiyle bu sabah yatay bir seyir izliyor.

ICE'de Brent ham petrolü 0,15 sent düşüşle 65,39 dolar/varil seviyesinden işlem görürken, Batı Teksas petrolü 3 cent artışla 62,72 dolardan işlem görüyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takhtravanchi yaptığı açıklamada, Washington'un Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması konusunda ısrarcı olması halinde İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin "hiçbir yere varamayacağını" söyledi.

Sözler, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un pazar günü Washington'un herhangi bir yeni anlaşmanın nükleer bomba geliştirmenin öncüsü olan zenginleştirmeden kaçınmayı da içermesini şart koşacağını yinelemesinin ardından geldi.

StoneX analisti Alex Hodes, anlaşmanın ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin yolunu açacağını ve İran'ın petrol ihracatını günde 300 bin varilden 400 bin varile çıkarmasına izin vereceğini söyledi.

Analistler bugün Brent petrolü için destek seviyesi olarak 64,91 doları işaret ediyorlar. Buranın altında ise 64,44 dolar desteği bulunuyor. Direnç ise 65,55 ve 66,24 dolar seviyelerinde izleniyor.